Губернатор Псковской области рассказал о программах для борьбы с депопуляцией

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Бороться с темпами депопуляции в Псковской области будут с помощью программы поддержки переселения соотечественников и поддержки при переезде в сельскую местность. Об этом в субботу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Важно снижать темпы депопуляции, в плюс выходить. По вашему указанию мы с Минсельхозом [Псковской области] проработали предложения по создания условий переселения в сельскую местность и комфортного проживания людей, в том числе и соотечественников. Поэтому мы предложили участие Псковской области в ряде программ, в том числе и эксклюзивных программ, в которых участвуют регионы Дальнего Востока", сообщил Ведерников.

Ведерников отметил, что депопуляция в регионе носит затяжной характер и длится с 1940-х годов. С этого времени население области сократилось вдвое, а начиная с 1990-х годов сократилось на треть. По его словам. население региона ежегодно уменьшается на 1%. Численность населения Псковской области, по данным Росстата, составляет 620 249 человек.