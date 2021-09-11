Патриарх Кирилл возглавит торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье возглавит торжества по случаю 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе патриарха.

"Завтра, 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского (1724) в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, предстоятель Русской церкви возглавит торжества, посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя", - говорится в сообщении.

Патриарх прибыл в Санкт-Петербург в субботу вечером. В аэропорту Пулково его встречали глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

В поездке главу РПЦ сопровождают управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь патриарха архимандрит Алексий (Туриков), руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.

Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. 12 сентября РПЦ отмечает годовщину дня перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря - день смерти великого полководца.