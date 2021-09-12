Джонсон и принц Чарльз поздравили Радукану с победой на US Open

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Теннисистка Эмма Радукану, ставшая первой с 1977 года британкой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде, получила поздравления от наследника престола Великобритании принца Чарльза и премьер-министра королевства Бориса Джонсона. На страницах в Twitter члены британской королевской семьи и правительства страны дали высочайшую оценку выступлению теннисистки на Открытом чемпионате США (US Open).

"Поздравляем с вашей победой на Открытом чемпионате США. Потрясающее достижение. Мы так гордимся", - говорится в сообщении, размещенном на странице принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы. Наследник престола также отметил игру соперницы Радукану в финале US Open - представительницы Канады Лейлы Анни Фернандес.

"Просто сенсационный матч! Искренние поздравления Эмме Радукану. Вы показали выдающиеся способности, мужество и выдержку. Все мы невероятно гордимся вами", - написал Борис Джонсон, обращаясь к теннисистке.

Свои поздравления 18-летней британке в Twitter также уже опубликовали внук королевы Елизаветы II принц Уильям и глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Первая победа в большом турнире

Радукану занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету не было побед в турнирах под эгидой WTA. На Открытом чемпионате США она выступала впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга.

Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Также она стала первой представительницей Великобритании за 44 года, победившей на турнире Большого шлема (в 1977 году Уимблдонский турнир выиграла Вирджиния Уэйд). По ходу US Open Радукану не проиграла ни одного сета.

Лишь два месяца назад Радукану сдала выпускные школьные экзамены. До недавнего времени она собиралась изучать право в университете, однако, по данным британских СМИ, взлет ее спортивной карьеры может означать, что девушка отложит эти планы на будущее. Радукану родилась в Канаде в семье иммигрантов из Китая и Румынии и переехала в Великобританию вместе с родителями в возрасте двух лет.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).