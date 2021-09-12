Комплексную систему дистанционного мониторинга планируется внедрить в регионах ПФО

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Комплексная система дистанционного мониторинга, позволяющая властям отслеживать по космическим фотоснимкам состояние лесного и сельского хозяйства, индивидуальное жилищное строительство и другие параметры, будет внедрена в ряде регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора компании-разработчика "Самара-Информспутник", сотрудник Института информатики и кибернетики Самарского университета Андрей Чернов.

"Это система дистанционного мониторинга, реализуемая по инициативе полпредства по ПФО. В трех пилотных регионах [сейчас реализуется] - в Самаре, Нижнем Новгороде и Татарстане, в следующем году планируется для внедрения во все или часть регионов ПФО". - рассказал он, отметив, что в Самарской области разработка была создана Самарским университетом совместно с "Самара-Информспутником".

Мониторинг ведется по нескольким направлениям - лесное и сельское хозяйство, полигоны обращения отходов, индивидуальное жилищное строительство и другие. По словам Чернова, на основе фотоснимков из космоса определяются реальные границы объектов. Затем из зафиксированных в документах "вычитаются" данные границ, которые были зарегистрированы по снимкам. Если между ними находят разницу, это говорит о нарушениях, объяснил Чернов.

Наиболее частые нарушения и их устранение

"Для сельского хозяйства нарушениями являются неиспользуемые земли или земли, обрабатываемые без постановки на кадастровый учет, для лесного - несанкционированные рубки, для несанкционированных свалок - это какие-то новые свалки или их изменение площади. Для мониторинга ИЖС - объекты, не внесенные в кадастровый учет", - рассказал Чернов.

Система мониторинга помогает выявить и те объекты, которые нужно вносить в соответствующие реестры. Чернов отметил, что для мониторинга ИЖС это особенно важно, так как исправление данных в реестрах позволяет повысить налогооблагаемую базу, улучшить информацию кадастра недвижимости, увеличить ввод жилья.