Программа по повышению квалификации в Самаре примет не менее 300 участников из туротрасли

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Программа "Гостеприимство. Перезагрузка", которая пройдет в Самаре в Международный день туризма, позволит повысить квалификацию трем сотням представителей сферы. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

"В этот раз мы охватим и наши отели, и объекты общественного питания, и музеи, именно тех людей, тех специалистов, которые в непосредственной части встречаются с людьми на туристическом маршруте - при заезде в отель, при обслуживании ресторанов, в рамках экскурсионных программ. [Планируется] организация обучения для более чем 300 участников в очной форме по четырем направлениям: "администратор службы приема и размещения гостиницы", "горничная гостиницы", "официант предприятия питания при гостинице", "музейный работник", - рассказал он.

Абдрашитов уточнил, что программа начнется 27 сентября, ее цель - повышение квалификации кадров в сфере туризма и гостеприимства Самарской области. Власти рассчитывают, что в результате уровень гостеприимства на туристических объектах области повысится.

С января по июль 2021 года туристический поток в Самарскую область составил более 1 млн 47 тыс. человек, став рекордным за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 41,9%.