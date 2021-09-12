Адвокат заявил, что Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Заместителю председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Нариману Джелялову предъявлено обвинение в диверсии, а не пособничестве в ней по делу о подрыве газопровода в Крыму, сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.

"В ходе следственных действий в УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", - написал Полозов.

По его словам, следствие проводит 12 экспертиз, некоторые из которых уже завершены.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, подозреваемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.