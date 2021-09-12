В Санкт-Петербурге начались главные торжества года Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, отмечаемого в этом году.

Перед началом богослужения насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк (Бирюков) напомнил, что 12 сентября является важной датой не только для верующих, но для истории.

"Поскольку Петр Первый, принимая это решение о переносе мощей - и это церковное событие - приурочил его к событию государственному - заключению штатского мира, который положил конец многолетней Северной войне, неудивительно, что сегодняшний день - 12 сентября - это праздник не только общегородской, но и также праздник церковный, поэтому это праздник для всех: для верующих, для неверующих, для тех кто любит историю, для тех кто любит наш город, для тех кто почитает наших святых предков", - сказал иеромонах журналистам.

Литургия началось в 10 утра по московскому времени. Предстоятеля Русской православной церкви в храме встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий со священниками митрополии. В литургии также приняли участие смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии, хор Санкт-Петербургской митрополии, Архиерейский хор Александра Невского, волонтеры молодежной добровольческой службы Санкт-Петербургской митрополии.

Это главные торжества юбилейного года, объявленного Русской православной церковью годом святого благоверного князя.

Год Александра Невского

2021 год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников Невскому, освящение храмов, презентации книг, конкурсы и другие события. 12 сентября Русская православная церковь отмечает годовщину перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и святой обители.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.