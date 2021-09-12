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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума за два месяца

Показатель увеличился до 1,03

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,03 - максимума с 12 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В Москве показатель также продолжил рост и поднялся до 1,26, что для столицы является максимальным значением показателя с 21 июня.

Индикатор превышает единицу еще в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Воронежской области он равен 1,01, в Самарской - 1,02, в Нижегородской - 1,05, а в Санкт-Петербурге - 1,49.

В Иркутской, Ростовской и Свердловской областях коэффициент составил 0,99, в Красноярском крае - 0,94, а в Подмосковье - 0,76.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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