В Москве зарегистрировали 42 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 1 марта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки составило 42, что стало минимумом с 1 марта, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в городе зарегистрировали 46 смертей, всего с начала пандемии - 28 023 (1,77% заболевших).

Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 1 592 против 1 940 днем ранее, до 1 586 173.

В относительном выражении прирост составил 0,26%.

В штабе добавили, что число выявленных за неделю случаев ковида в Москве выросло во второй раз подряд.

За последние семь дней в столице выявили 10 818 заболевших, тогда как за предыдущий аналогичный период - 10 403. Таким образом, рост составил 4%.

О подъеме заболеваемости в городе может свидетельствовать и коэффициент распространения инфекции, который в воскресенье достиг 1,26 - максимума с 21 июня.

При этом число подтверждаемых случаев в России в целом продолжает сокращаться: на прошлой неделе в стране выявили 129 772 заразившихся, на этой - 127 471 (снижение на 1,8%). Однако количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по-прежнему растет - за семь дней оно увеличилось на 2 996, до 557 664.

Смертность из-за новой инфекции в стране остается на высоком уровне. За последнюю неделю штаб зарегистрировал 5 549 летальных исходов против 5 563 за предыдущую, а летальность заболевания возросла до 2,7%.