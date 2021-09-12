Около 4 млн человек заболели COVID-19 в мире за неделю. Это минимум с середины июля

Новая волна эпидемии продолжается в Северной Америке - на долю США пришлась четверть всех новых случаев заражения в мире за неделю. Сейчас число заболевших в стране, где два месяца назад выявляли не более 20 тыс. инфицированных в сутки, ежедневно растет на 160-180 тыс., а смертность вернулась к показателям начала года - в четверг количество смертей от ковида впервые с февраля превысило 2 тыс. за день.

Как отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, заболеваемость ковидом в мире вышла на плато, но "на достаточно высоком уровне", и ситуация различается в зависимости от региона.

На фоне снижения заболеваемости уменьшилась и смертность: за семь дней от ковида умерли около 58 тыс. человек - это на 12 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует показателям конца июня.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось примерно на 4 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это почти на 0,5 млн меньше, чем неделей ранее, и минимум с середины июля.

На этом фоне американский президент Джо Байден объявил о новом плане вакцинации: в Соединенных Штатах, где ее завершило больше половины взрослого населения, обяжут привиться всех служащих федерального правительства и его подрядчиков. Кроме того, работники всех компаний, чей штат превышает 100 человек, должны будут пройти вакцинацию или предоставлять результаты теста на коронавирус раз в неделю.

В Канаде в абсолютном выражении показатели не такие пугающие - там выявляют более 4 тыс. инфицированных в сутки, что соответствует уровню середины мая. Однако за семь дней заболеваемость в стране выросла на 10%.

Подъем в Восточной и спад в Западной Европе

В Западной Европе в августе в целом ситуация несколько стабилизировалась: во Франции заболеваемость снизилась в полтора раза, до 13 тыс. случаев в день, а в Испании - в шесть раз, до 6 тыс.

Однако в Великобритании и Германии вспышки продолжаются: в первой число выявляемых случаев с начала августа возросло почти вдвое, до 37 тыс. в день, а во второй - вшестеро, до 12 тыс.

Очередная волна эпидемии пришла в Восточную Европу: в Чехии темпы распространения инфекции возросли в полтора раза, на Украине - почти в четыре, а в Польше - в пять раз. Вместе с тем в этих странах гораздо меньше заболевших, чем в западноевропейских: в Польше и Чехии речь идет о сотнях новых случаев в день, а на Украине - о нескольких тысячах.

Смертность в Европе, которая летом, несмотря на подъем заболеваемости, держалась на минимуме, резко возросла - в крупных странах ежедневно умирают сотни заразившихся. Тем не менее это в десятки раз меньше, чем прошлой осенью, когда европейские государства столкнулись со второй волной пандемии.

Стабилизация в Азии

Новую волну эпидемии удалось подавить в большинстве стран Азии. В Индонезии, где в июле регистрировали более 50 тыс. случаев заражения в день, заболеваемость упала в десять раз, а смертность - в четыре, до 500 летальных исходов в сутки.

Однако в соседних странах Юго-Восточной Азии вспышка продолжается: на Филиппинах регистрируют уже более 22 тыс. заразившихся в день (для государства это максимум с начала пандемии), а в Малайзии - по-прежнему около 20 тыс. И если на Филиппинах смертность за неделю снизилась на 15%, до 140 летальных исходов в сутки, то в Малайзии она остается на пике - каждый день там умирают примерно 350 инфицированных.

В Индии, где ситуация немного ухудшилась неделю назад, число выявляемых в сутки случаев заражения вновь снизилось до 35 тыс., а регистрируемых смертей - до менее 350. Это на порядок меньше, чем весной.

В Иране заболеваемость за семь дней сократилась сразу на 20%, но высокой остается смертность - ежедневно в исламской республике регистрируют около 550 летальных исходов (хотя еще неделю назад показатель превышал 650). В Турции при этом есть признаки новой вспышки: если в конце августа там выявляли около 17 тыс. заболевших в сутки, то сейчас - 23,5 тыс.