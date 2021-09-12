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Пандемия COVID-19

На востоке Китая появился новый район с высоким уровнем риска инфицирования COVID-19

В городе Путянь, где было выявлено наибольшее число инфицированных, занятия во всех школах перевели в режим онлайн
© AP Photo/Ng Han Guan

ШАНХАЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Наивысший уровень эпидемиологической опасности введен в уезде Сянъю восточной китайской провинции Фуцзянь после выявления нескольких местных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа".

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Согласно официальным данным, с 10 сентября в провинции Фуцзянь был зарегистрирован 21 местный случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Таким образом провинция Фуцзянь объявлена очередным очагом распространения инфекции. В августе этим очагом был город Нанкин в восточной провинции Цзянсу, откуда инфекция распространилась на многие другие регионы Китая.

Власти провинции Фуцзянь в связи с выявлением местных случаев заражения распорядились приостановить в уезде Сянъю работу музеев и кинотеатров. Местное население призывают строго соблюдать масочный режим, а также по возможности работать из дома. В городе Путянь, где было выявлено наибольшее число инфицированных, занятия во всех школах переведены в режим онлайн.

Подобные вспышки периодически происходят в разных регионах Китая. Власти традиционно реагируют на них ужесточением различных мер санитарного контроля и ограничениями транспортного сообщения.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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