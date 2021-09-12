Британские власти отказались от идеи введения паспортов вакцинации в Англии

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства не будут вводить в Англии паспорта для вакцинированных от коронавируса для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид.

"Я рад подтвердить, что мы не будем реализовывать эти планы", - сказал он.

Ранее ожидалось, что с конца этого месяца в Англии, где проживает больше 80% населения королевства, для посещения дискотек, клубов и ряда массовых мероприятий будет необходимо предоставить сертификат о полностью пройденном курсе вакцинации.

При этом власти Шотландии, одной из четырех административно-политических частей Великобритании, объявили, что с 1 октября сделают обязательным такой документ. Полностью вакцинированные жители Шотландии могут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, подтверждающий их иммунный статус. Предполагается, что вскоре доступ к нему также будет предоставляться через стандартное приложение Национальной службы здравоохранения Шотландии. Предъявлять сертификат будет необходимо при посещении ночных клубов, мероприятий с участием 500 человек и более, проводимых в закрытых помещениях, и мероприятий с участием 4 тыс. человек и более, если они собираются на открытом воздухе.

Подобное правило касается мероприятий, предполагающих перемещение людей с места на место и отсутствие кресел в зрительном зале или трибун. Сертификаты будут также требовать у посетителей мероприятий любого типа с участием более 10 тыс. человек, что отразится на шотландских футбольных болельщиках.