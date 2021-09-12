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Губернатор Санкт-Петербурга и митрополит Варсонофий удостоены наград РПЦ

Соответствующие указы патриарха Московского и всея Руси Кирилла были оглашены в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий удостоены наград Русской православной церкви - орденов святого благоверного великого князя Александра Невского II степени. Как передает корресподент ТАСС, соответствующие указы патриарха Московского и всея Руси Кирилла были оглашены в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где утром состоялась божественная литургия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского и прошло награждение.

Кроме того, наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский удостоены орденов РПЦ святого благоверного великого князя Александра Невского III степени.

Божественная литургия в День перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, которую возглавил предстоятель РПЦ, стала одним из главных торжеств юбилейного года, объявленного Русской православной церковью годом святого благоверного князя.

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