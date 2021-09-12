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Путин поздравил участников открытия "Парка дружбы народов" в Самарской области

Комплекс наглядно показывает многообразие обычаев России, отметил президент

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного открытия этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов", которое прошло сегодня в Самарской области. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Считаю этот масштабный познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", важной и востребованной инициативой", - отметил президент.

В парке представлены подворья, обустроенные по древним традициям народов, населяющих Самарскую область, а также национальные костюмы, предметы быта и творчества, отметил Путин. "Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которое по праву является бесценным достоянием нашего Отечества", - подчеркнул он.

Открытие Парка дружбы народов приурочено ко Дню города Самары. Этнокультурный комплекс расположен в Куйбышевском районе области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСамарская область
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