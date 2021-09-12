Путин рассказал, как сломанный на тренировке нос побудил его уйти из бокса в борьбу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о своих тренировках по боксу в детстве и вспомнил, в какой момент решил их оставить и заняться борьбой.

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос", - сказал президент в беседе со спортсменами-олимпийцами в Кремле, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства напомнил, что воспитывался в простой семье, "во дворе жил". "Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан", - поделился Путин. "Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", - резюмировал президент.

Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" университета Ёнин. Глава государства также имеет черный пояс по карате. В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо, в ноябре 2014 года международная организация "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила Путину восьмой дан "Кекусин-кан".