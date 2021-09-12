Путин подчеркнул, что победы олимпийцев объединяют миллионы граждан России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе со спортсменами - участниками Олимпиады в Токио в Кремле назвал их работу важным делом, помогающим объединению граждан страны. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".

"То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! - сказал Путин. - Миллионы людей смотрят, и смотрят, когда вы выигрываете: "О! Мы - молодцы!" Когда миллионы смотрят - это же всех объединяет: "Мы - молодцы!" Когда проигрывают: "Ну ничего, бывает".

В ходе общения с членами российской сборной по синхронному плаванию президент добавил, что "это очень сложная миссия - подтвердить свой высокий статус". "Вся страна следит, потому что все ждут от вас побед", - считает Путин.

Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко также победили в соревнованиях дуэтов. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.