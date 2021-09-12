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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице ожидается понижение температуры на десять градусов 14 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Вторжение холода" принесет в столицу похолодание сразу на десять градусов со вторника, 14 сентября, а 18-19 сентября столбик термометра днем в Москве уже не будет превышать десять градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. <…> Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с", - рассказал он.

По словам Тишковца, уже во вторник дневная температура в столице упадет на 10 градусов.

"В последующие трое суток показания барометров начнут расти, благодаря чему немного распогодится, но все равно будет свежо и столбики термометров едва дотянутся до многолетней нормы сентября. Ночами минимальная составит плюс два-семь градусов, а после полудня плюс 9-14 градусов", - отметил метеоролог.

Тишковец сообщил, что 18-19 сентября температурный фон уже будет соответствовать октябрьским значениям. "С приближением выходных погода окончательно испортиться - с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября", - рассказал он.

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