Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии сообщило ТАСС в воскресенье о задержании в международном аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти.

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного", - сказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Задержание Франчетти в Праге, согласно местным полицейским источникам, произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.