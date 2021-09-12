{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

Согласно местным полицейским источникам, задержание произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK, архив

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии сообщило ТАСС в воскресенье о задержании в международном аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти.

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного", - сказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Задержание Франчетти в Праге, согласно местным полицейским источникам, произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.

Теги
ЧехияРоссия
Более 1,5 млн человек посетили Северный речной вокзал Москвы после окончания реконструкции
Масштабная реконструкция Северного речного вокзала началась в 2018 году
Читать полностью