Пилотный участок веломаршрута Москва - Санкт-Петербург открыли в Подмосковье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участок веломаршрута, который в будущем станет частью велотрассы Москва - Санкт-Петербург, открыли в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Воробьев Live".

"Сегодня [губернатор Московской области] Андрей Воробьев и Роман Абрамович открыли пилотный участок маршрута "Вело1" в Дмитровском городском округе, пролегающий вдоль Канала имени Москвы. Его протяженность - 20 км. Трасса станет частью большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург. По Подмосковью пройдет 137 км этого пути, а его общая длина составит более 1 000 км. До конца года обустроят 56 км дорожек маршрута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед открытием правительство Московской области и АНО "Вело1" подписали соглашение о взаимодействии для развития велоинфраструктуры в регионе и создания новых участков маршрута Москва - Санкт- Петербург.

"Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни. Благодаря сотрудничеству с разными компаниями, и в частности с Романом Аркадьевичем, реализуются проекты по созданию веломаршрутов. Хочу сказать слова благодарности компании "Миллхаус", которая включилась в этот проект", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В Московской области веломаршруты появятся в каждом округе, добавляется в публикации.