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Все новости
Минимум смертей в Москве с начала весны.
Минимум смертей в Москве с начала весны.
Минимум смертей в Москве с начала весны.
Минимум смертей в Москве с начала весны.
Минимум смертей в Москве с начала весны.
Пандемия COVID-19

Минимум смертей в Москве с начала весны. Главное о коронавирусе за 12 сентября

© Максим Киселев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 140 070 случаев заражения, из них новых — 18 554. За сутки умерли 788 человек, за весь период — 192 749.
  • В России за семь дней выявили 127 471 случай заражения — на 1,8% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума за два месяца. Показатель увеличился до 1,03.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 586 173 случая заражения, из них новых — 1 592 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки составило 42, что стало минимумом с 1 марта.

Мир

  • Всего зафиксировано более 224,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Соединенного Королевства рассчитывают начать программу по ревакцинации населения от коронавируса в сентябре.
  • Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.
  • США пожертвовали Кот-д'Ивуару более 350 тыс. доз вакцины Pfizer.
  • Подданный Саудовской Аравии приговорен к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима.
Теги
Пандемия COVID-19
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