Минимум смертей в Москве с начала весны. Главное о коронавирусе за 12 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 140 070 случаев заражения, из них новых — 18 554. За сутки умерли 788 человек, за весь период — 192 749.
- В России за семь дней выявили 127 471 случай заражения — на 1,8% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
- Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума за два месяца. Показатель увеличился до 1,03.
Москва
- Всего зафиксировано 1 586 173 случая заражения, из них новых — 1 592 (данные Оперштаба Москвы).
- Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки составило 42, что стало минимумом с 1 марта.
Мир
- Всего зафиксировано более 224,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Соединенного Королевства рассчитывают начать программу по ревакцинации населения от коронавируса в сентябре.
- Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.
- США пожертвовали Кот-д'Ивуару более 350 тыс. доз вакцины Pfizer.
- Подданный Саудовской Аравии приговорен к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима.