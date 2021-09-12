В Москве с начала года на четверть сократилось число погибших в ДТП с участием такси

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автомобилей такси сократилось в Москве с начала года на четверть. Об этом сообщил глава ГИБДД Москвы Александр Быков.

"За текущий период (восемь месяцев) мы отмечаем уменьшение количества погибших в ДТП с участием такси на четверть и числа раненых. Само количество ДТП незначительно увеличилось, и если рассматривать структуру, то преобладающим видом ДТП являются столкновения с автомототранспортными средствами", - сказал он в эфире радиостанции "Авторадио".

По его словам, основная задача столичной ГИБДД, чтобы автомобиль такси выходил на линию исправный, а водитель был физически здоровым и не утомленным.

Ранее сообщалось, что в Москве и области заработала Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"). Эта система необходима для защиты водителей от переутомления и переработок. Для получения идентификатора водителю, у которого нет разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы или Московской области, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также пройти регистрацию в КИС "АРТ" как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных. Индивидуальному предпринимателю, у которого имеется разрешение и который сам является водителем такси, необходимо пройти регистрацию в системе, предоставив согласие на обработку персональных данных, и в личном кабинете индивидуального предпринимателя добавить сведения о себе как о водителе.