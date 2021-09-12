В Чехии уничтожат 45 тыс. невостребованных доз вакцины AstraZeneca

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Уничтожение 45 тыс. доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca предстоит в Чехии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Даниэл Кэпл.

"В октябре заканчивается срок годности 55 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне], - отметил он. - Примерно 10 тыс. доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок [и завершения курса вакцинации тех, кто ранее получил им первый укол]. Если оставшиеся 45 тыс. доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы".

Жители Чехии, по его словам, более не хотят прививаться вакциной от AstraZeneca. В течение текущего месяца здесь были использованы лишь 800 доз. В сентябре в республике из-за просроченного срока годности были уничтожены 20 тыс. доз данного препарата.

Между тем, согласно Минздраву, жители страны, в целом, утрачивают интерес к вакцинации. В течение текущей недели медики ежедневно прививали в среднем по 15 тыс. человек. В начале августа этот показатель составлял 50 тыс. граждан в день, а в начале июля - более 100 тыс. человек ежедневно.

При этом количество госпитализированных с коронавирусом в Чехии возросло за последнюю неделю почти в два раза, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации. Глава Минздрава Адам Войтех несколько дней назад допустил начало в стране новой волны эпидемии ковида. Власти активно призывают граждан пройти вакцинацию. В республике на данный момент уколы первой и второй дозой вакцин получили почти 67% жителей.

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 683 179. Из них вылечились 1 649 142 человека. От осложнений умерли 30 413 жителей страны.

27 декабря 2020 года в стране с населением около 10,7 млн граждан началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 5 840 144 жителей. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson. Республика более не закупает продукцию AstraZeneca.