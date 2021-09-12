Папа Римский Франциск процитировал в Словакии Достоевского и вспомнил о Кирилле и Мефодии

БРАТИСЛАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск процитировал притчу "Великий инквизитор" из произведения Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы". Этот эпизод понтифик упомянул во время встречи с представителями местного экуменического совета, с которой начал в воскресенье свой апостольский визит в Словакию, передает корреспондент ТАСС.

"Ваше сообщество пережило годы преследований атеистов, когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой "Легенде о Великом инквизиторе", - сказал понтифик, приведя цитату из притчи о неготовности к христианской свободе воли и совести. "Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность", - продолжил Папа Римский.

Ранее Франциск уже цитировал русского писателя и признавался в том, что очень ценит его творчество.

Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия Франциск назвал "вестниками христианского единства". "Как мы можем желать, чтобы Европа нашла свои корни, если мы сами от них оторвались? Как мы можем освободиться от идеологий, если не в состоянии отстаивать свободу, дарованную Христом, в интересах отдельных групп? Нам помогут Кирилл и Мефодий, предвестники экуменизма, укажут путь воссоединения", - сказал понтифик.

На встрече с Папой Римским присутствовал предстоятель автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, к которому Франциск обратился "брат". Подавляющее большинство в Словении являются католиками (более 70%), представлены также протестанты, грекокатолики, православные. Около 13% населения относят себя к неверующим.