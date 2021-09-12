Первый центр уличного баскетбола международного класса открыли в Чувашии

ТАСС, 12 сентября. Первый в Чувашии Центр уличного баскетбола (ЦУБ) международного класса открыли на набережной залива в Чебоксарах. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Промсязьбанка.

"Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с Российской Федерацией Баскетбола, - это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет", - цитирует пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Общая площадь центра 5 200 кв. м, которые вмещают баскетбольную и стритбольную площадки, пространство для занятий воркаутом, оборудованное тренажерами, а также зоны с трибунами для болельщиков. Новая площадка может использоваться в том числе для подготовки и сдачи норм ГТО.

Как пояснили в пресс-службе, этот ЦУБ стал четвертым подобным в России, а до конца года аналогичные откроются в Волгограде и Тюмени. Такие же уже работают в Туле, Новомосковске и Калининграде. Все они отвечают стандартам международной федерации баскетбола FIBA, отмечается в сообщении, и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. В новом центре первые состязания прошли в день открытия - это чемпионат города Чебоксары по баскетболу 3X3.

"Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года. Желаю бережно, но эффективно использовать это сооружение. Больших результатов и ярких эмоций всем любителям спорта", - заявил глава Чувашской республики Олег Николаев, слова которого приводятся в сообщении.