Дефицит медиков в Вологодской области снизился за девять лет до 25%

ВОЛОГДА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области снизили дефицит врачей и специалистов среднего медперсонала в медучреждениях региона с 50% до 25% за последние девять лет. Через пять лет проблема нехватки медперсонала будет решена полностью за счет целевой подготовки специалистов в медицинских вузах страны, сообщил в воскресенье губернатор Олег Кувшинников.

"Ситуация в Вологодской области кардинально отличается от ситуации в других регионах [с проблемой кадров в здравоохранении] тем, что у нас нет и никогда не было медицинского вуза. У нас недоштат врачей в 2012 году, когда я стал губернатором, был более 50%. Это была катастрофа <…>. Сейчас уже недоштат врачей составляет 25%, это тоже много, но 1 100 студентов из области учатся в высших учебных заведениях страны, они возвращаются уже по 100-150 человек. В этом году поступило [в медицинские вузы страны по целевому набору из области - прим. ТАСС] 250 человек. Через пять лет мы закроем эту проблему", - сказал Кувшинников в интервью ГТРК "Вологда".

По словам главы региона, в области запустили целевой набор для выпускников, которые оканчивали 11 классов и хотели бы учиться в медицинских вузах страны. Им стали доплачивать стипендию из областного бюджета в размере 4 тыс. рублей, стали мотивировать их вернуться в Вологодскую область, что дало свой результат. "Сейчас наши врачи, медработники еще работают с двойной нагрузкой, выполняют работу за себя и за сотрудника, чья должность вакантна. Но мы сделаем все, чтобы медицина шаговой доступности была максимально эффективна в нашем регионе", - подытожил губернатор.

По информации правительства региона, на сегодня больше тысячи студентов-целевиков от Вологодской области обучается в девяти медицинских вузах России по различным медицинским специальностям. Самые востребованные - лечебное дело и педиатрия. Среди вузов, с которыми сотрудничает область по целевой подготовке, - Ярославская медицинская академия, Архангельская Северная медицинская академия, Ивановская медицинская академия, Медицинская академия им. Сеченова, Первый медицинский университет им. Павлова, Северо-Западная медицинская академии им. Мечникова, Химико-фармацевтическая академия, Педиатрическая академия Санкт-Петербурга, Петрозаводский медицинский университет. Целевик по окончании вуза обязан отработать в области не менее трех лет.

Также врачам и фельдшерам предоставляют единовременные социальные выплаты по 500 тыс. рублей, дополнительные выплаты к зарплате. С 2012 года по программе "Земский доктор" трудоустроены 240 врачей и 48 фельдшеров.