Салют в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского прошел в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Салют в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского прошел в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Залпы произвел дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Главные праздничные торжества начались утром в воскресенье в Санкт-Петербурге с божественной литургии, которую возглавил патриарх Кирилл в Александро-Невской лавре. Также прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей.

Кроме того, в притворе Благовещенской церкви в лавре открыли бюст Невского. Такой же бюст планируется установить в Белграде на площади перед храмом Невского, а еще один - в скиту лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В Великом Новгороде, Пскове и Калининграде прошли церемонии спецгашения юбилейной почтовой марки в честь 800-летия со дня рождения князя, сообщили журналистам в пресс-службе "Почты России".

Год Александра Невского

Нынешний год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников Невскому, освящение храмов, презентации книг, творческие конкурсы и другие события.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.