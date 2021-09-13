В Бурятии провели первую операцию по пересадке почки

ТАСС, 13 сентября. Медики Бурятии провели первую в регионе операцию по трансплантации почки, сообщили на сайте Минздрава России.

Операцию провели в Республиканской клинической больнице Улан-Удэ имени Н. А. Семашко, она длилась три часа. Реципиентом стала женщина 40 лет, которой медики провели родственную трансплантацию.

Уточняется, что команда специалистов прошла многоэтапное обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Минздрава РФ. Для участия в первой операции и запуска программы трансплантации в Бурятию прибыли специалисты НМИЦ.

"Это огромное событие для региона, но для того, чтобы оно стало возможным, была проделана большая работа. Врачи нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги на данный момент обладают всеми необходимыми компетенциями для проведения таких операций. В больнице имеется современное оборудование, включая лабораторию для типирования и лекарственного мониторинга", - приводятся на сайте слова врача-хирурга центра Шумакова Ильдара Курбангулова.