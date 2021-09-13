"Известия": с 2022 года отцы детей от суррогатных матерей смогут получать маткапитал

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ планирует с 2022 года выдавать маткапитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Уточняется, что соответствующий законопроект поступит в Госдуму до конца года, а сумма в 10,46 млрд рублей уже предусмотрена в бюджете на 2022 год, пишет в понедельник газета " Известия " со ссылкой на источник в ведомстве.

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В Минтруде "Известиям" отметили, что инициатива по предоставлению материнского капитала отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будет реализована посредством поправок в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которые расширят категорию лиц, имеющих право на получение маткапитала.

В ведомстве уточнили, что разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковы законопроект, поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года. Реализация законопроекта будет осуществлена за счет средств федерального бюджета на 2022 год. Согласно финансово-экономическому обоснованию, имеющемуся в распоряжении издания, сумма реализации законопроекта составит 10,46 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем. Разработанные изменения позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка, получать материнский капитал.