Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером Сэмом Асгари

39-летняя поп-исполнительница разместила в Instagram видео с кольцом на безымянном пальце, добавив, что она не может поверить в произошедшее.

Асгари и Спирс знакомы около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа к песне певицы Slumber Party. Со свадьбой паре придется повременить - исполнительница все еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание, на котором этот статус может быть изменен, запланировано на конец сентября.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.