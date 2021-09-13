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Пандемия COVID-19

В Японии не обнаружили влияния вакцины от коронавируса на мужскую фертильность

В исследовании приняли участие 11 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, привитые вакциной американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японским специалистам не удалось обнаружить влияние вакцины от коронавируса на мужскую фертильность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Токийской репродуктивной клиникой на основе проведения соответствующего исследования.

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Согласно данным исследования, специалисты японской клиники не установили какого-либо влияния вакцины от коронавируса на качества сперматозоидов. В исследовании, которое проходило с мая по сентябрь этого года, приняли участие 11 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, привитые вакциной американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

"И хотя число участников исследования и время его проведения были ограничены, мы не установили каких-либо отклонений, вызванных вакцинацией. Мы хотели бы, чтобы люди были в курсе этих данных, поскольку нередко в сети появляется не подкрепленная какими-либо научными исследованиями информация о том, что вакцина может оказывать негативное влияние на мужскую фертильность", - приводит в понедельник японский телеканал NHK комментарий главы токийской клиники доктора Томоки Исикавы.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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