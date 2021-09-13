В Японии не обнаружили влияния вакцины от коронавируса на мужскую фертильность

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японским специалистам не удалось обнаружить влияние вакцины от коронавируса на мужскую фертильность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Токийской репродуктивной клиникой на основе проведения соответствующего исследования.

Согласно данным исследования, специалисты японской клиники не установили какого-либо влияния вакцины от коронавируса на качества сперматозоидов. В исследовании, которое проходило с мая по сентябрь этого года, приняли участие 11 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, привитые вакциной американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

"И хотя число участников исследования и время его проведения были ограничены, мы не установили каких-либо отклонений, вызванных вакцинацией. Мы хотели бы, чтобы люди были в курсе этих данных, поскольку нередко в сети появляется не подкрепленная какими-либо научными исследованиями информация о том, что вакцина может оказывать негативное влияние на мужскую фертильность", - приводит в понедельник японский телеканал NHK комментарий главы токийской клиники доктора Томоки Исикавы.