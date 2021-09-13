На создание эко-парка "Хомутина" под Новосибирском направят около 500 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в создание сельского эко-парка "Хомутина" в Маслянинском районе Новосибирской области оцениваются в сумму около 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

По данным центра развития туризма района, создание парка, рассчитанного на 400 тыс. посещений в год, запланировано к 2024 году. В парке можно будет сплавляться по реке, заниматься экстремальными видами спорта и поближе познакомиться с сельским бытом на площадке специально оборудованной для этого усадьбы с пасекой.

"Проект большой, там, наверное, на уровне 500 млн рублей. Проект очень важный стратегический, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел", - сказал Решетников.

Как сообщала ранее директор центра Елена Воротникова, сейчас на месте будущего эко-парка работает точка сплавов по реке. В нем будут оборудованы глэмпинги, зиплайны, а также инфраструктура для фестивалей.

Проект получил поддержку Министерства сельского хозяйства РФ и областного правительства. Эко-парк будет строиться в рамках государственно-частного партнерства.