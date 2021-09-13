Дети Камчатского края бесплатно начали получать "Омегу-3" в школах и детсадах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Ученики младших классов и детсадовцы на Камчатке в понедельник начали получать биодобавку "Омега-3" в рамках проекта краевых властей "Растем здоровыми", сообщила на оперативном совещании у губернатора зампред правительства региона Виктория Сивак.

"С 13 сентября на Камчатке стартовал проект "Растем здоровыми", в рамках которого дошкольники от трех до семи лет и ученики 1-4 классов получают биодобавку "Омега-3" на бесплатной основе. В проекте задействовано 210 образовательных учреждений. Таким образом, чуть больше 32 тыс. детей участвуют в программе", - сказала Сивак.

По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова проект будет реализован в два этапа. Биодобавку дети будут получать курсами два раза в год - осенью и весной по 30 дней. Капсулы "Омеги-3" выдаются дошкольникам в детском саду во время приема пищи воспитателем, школьникам - дома родителями.

В начале сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего визита высоко оценил производство рыбного жира и работу правительства Камчатского края по обеспечению детей этой добавкой. Министр считает необходимым распространить пример региона по укреплению здоровья детей на всю страну.