Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Консультацию можно будет получить с 13 по 24 сентября, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Во всех субъектах Российской Федерации 13 сентября начнет работу тематическая горячая линия по вопросам качества, безопасности и срокам годности мясной и рыбной продукции. <…> Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к ее маркировке, качеству, безопасности и срокам годности; дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд; помогут в оформлении претензии в адрес продавца", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.