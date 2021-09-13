{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

Консультацию можно будет получить с 13 по 24 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Консультацию можно будет получить с 13 по 24 сентября, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Во всех субъектах Российской Федерации 13 сентября начнет работу тематическая горячая линия по вопросам качества, безопасности и срокам годности мясной и рыбной продукции. <…> Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к ее маркировке, качеству, безопасности и срокам годности; дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд; помогут в оформлении претензии в адрес продавца", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Южная Корея продлила рекомендацию гражданам воздержаться от зарубежных поездок
Впервые эту рекомендацию опубликовали 23 марта 2020 года, с тех пор ее продлевали ежемесячно
Читать полностью