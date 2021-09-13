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Пандемия COVID-19

Южная Корея продлила рекомендацию гражданам воздержаться от зарубежных поездок

Впервые эту рекомендацию опубликовали 23 марта 2020 года, с тех пор ее продлевали ежемесячно

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея продлило до 13 октября действие рекомендации гражданам страны отменить или отложить поездки за границу из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в понедельник министерство иностранных дел.

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Гражданам, которые находятся за пределами страны, МИД рекомендовал принять дополнительные меры предосторожности, в частности, соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты с другими людьми.

Впервые эта рекомендация была опубликована 23 марта 2020 года, и с тех пор она продлевается ежемесячно. Основная цель этого шага - предотвратить завоз в страну новых вариантов коронавируса, подчеркивается в сообщении министерства.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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