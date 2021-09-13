Участники акции памяти об 11 сентября призвали Россию и США вместе бороться с терроризмом

БАЙОНН /штат Нью-Джерси/, 13 сентября. /ТАСС/. Российские и американские участники церемонии у мемориала "Слеза скорби" авторства Зураба Церетели почтили в воскресенье память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года и подчеркнули важность совместной борьбы с общими угрозами. Мероприятие, организованное посольством России в Вашингтоне, генконсульством в Нью-Йорке и при участии постоянного представительства РФ при ООН, началось с исполнения гимнов двух стран, торжественного вынесения национальных флагов, затем собравшиеся склонили головы в молитве за тех, кто не вернулся в тот день 20 лет назад.

Представитель организации "Семьи и выжившие 11 сентября за правосудие против терроризма" Терри Страда, выступая по аудиосвязи, коснулась рассекреченных на этой неделе Федеральным бюро расследований (ФБР) США материалов об обстоятельствах нападения террористов и отметила необходимость дальнейших действий. "Новые документы <…>, но стране нужно сделать больше", - сказала она.

По мнению одного из организаторов, председателя "Института Шиллера" Хельги Зепп-Ляруш, пора положить конец эре геополитики без достижения общих целей. "Время объединиться, особенно США и России, учитывая несколько периодов истории, когда [это] сотрудничество шло на пользу всему человечеству", - говорится в послании Зепп-Ляруш.

Держаться вместе

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников обратил внимание на то, что за годы с момента трагедии международный терроризм только набрал силу. Ни одна держава не способна побороть это зло в одиночку, подчеркнул дипломат.

Американские гости церемонии особо отмечали факт передачи монумента, созданного президентом Российской академии художеств (РАХ) Церетели.

Бывший аналитик Агентства США по национальной безопасности Кирк Виби в своем выступлении перешел на русский язык. "Мы все собрались здесь в атмосфере братства, дружбы и любви. Мы, американцы, искренне благодарим вас за такой монумент и памятник. Знайте, что мы всегда вместе с вами как за истину, так и в борьбе с терроризмом", - сказал он.

Общие ценности

Представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк в беседе с журналистами отметил, что, несмотря на серьезную напряженность в отношениях двух стран, на мероприятии была "подлинная солидарность, когда россияне и американцы, официальные лица или простые граждане, выступили за одну ценность - право на жизнь, свободу, право счастливо жить в семье".

"Многие люди в небольших населенных пунктах знают, что у наших народов одни интересы", - добавил он.

Эксперт подчеркнул важность контактов на высшем уровне, в том числе принятого по итогам российско-американского саммита в Женеве 16 июня заявления, в котором был подтвержден принцип: "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". "Это значительное продвижение, потому что некоторые в Пентагоне и Госдепартаменте говорили иначе: ядерную войну можно выиграть и США должны быть полны решимости победить", - рассказал представитель института.

Кроме того, Блэк считает необходимым организовать саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН, с инициативой о проведении которого выступил президент России Владимир Путин. По его словам, предложение очень актуально. "Это злободневные вопросы - борьба с международным терроризмом, пандемия коронавируса. Я надеюсь, что мы сможем убедить президента США согласиться с инициативой, Это очень важные вещи, причем как никогда", - заявил эксперт.

Монумент жертвам международного терроризма "Слеза скорби" был преподнесен США в дар от России. Путин принял участие в церемонии его закладки в 2005 году.