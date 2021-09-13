В Сан-Марино объяснили, почему выбрали "Спутник V"

РИМ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Власти Сан-Марино выбрали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ради обеспечения безопасности своих граждан. Как рассказал в понедельник в интервью корреспонденту ТАСС госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Лука Беккари, на такой шаг было решено пойти после задержек поставок одобренных в ЕС вакцин.

"В республике Сан-Марино на первом месте стояли здоровье и безопасность граждан, особенно в момент обострения эпидемиологической ситуации. Решение использовать "Спутник V" позволило быстро наладить поставки и оперативно начать кампанию по вакцинации населения", - рассказал Беккари, который прибыл в Москву, где проведет встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рядом министров.

Госсекретарь отметил, что быстрому решению поспособствовали уже налаженные тесные отношения с РФ. Он добавил, что никакое внешнее давление на республику не оказывалось, а сейчас ее власти ведут поиски решения проблемы ограничения передвижения, связанного с использованием не признанного Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препарата. "Мы остановились на "Спутнике" из-за задержек поставок одобренных ЕМА вакцин более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения. И мы полагаем, что европейские институты обязаны признать свободу передвижения любого человека, у которого есть антитела [к коронавирусу], вне зависимости от типа прививки", - сказал Беккари.

При этом он не исключил, что санмаринцам придется сделать третью прививку (признанной в ЕС вакциной). "Мы сделаем третью прививку, но только тогда, когда международные органы, такие как ВОЗ, укажут сроки и методы, в том числе в случае комбинированной вакцинации [препаратами, разработанными на принципиально отличающихся платформах]", - указал госсекретарь. Ранее итальянские власти предоставили санмаринцам отсрочку по ковид-сертификатам, который выдается вакцинированным признанными в ЕС препаратами.

Беккари сообщил, что, согласно проведенным исследованиям (результаты одного из них - Болонского университета - были опубликованы в авторитетном научном журнале The Lancet), эффективность российской вакцины составила 94%. В Сан-Марино были привиты не только все жители, что практически свело к нулю число новых случаев заражения, но и иностранные туристы. Как рассказал Беккари, всего были привиты более 1,2 тыс. иностранцев "со всех континентов". "Могу назвать это очень положительным опытом", - сказал госсекретарь.

Древнейшая республика на горе Титано

Беккари, который в прошлом избирался капитаном-регентом (одним из двух глав республики, которые избираются сроком на полгода), считает, что Сан-Марино удается сохранять независимость на протяжении 1 720 лет благодаря надежности ее властных институтов, упорству ее граждан, а также исторической способности поддерживать дипломатические и политические связи. "Наша страна нейтральна, у нас нет своей армии, но это не означает изолированности. Наша нейтральность гарантируется крепкими дипломатическими отношениями", - указал госсекретарь.

Он констатировал, что пандемия серьезно навредила санмаринской экономике, во многом опирающейся на туризм. Данные по этому году указывают на небольшой подъем, в частности благодаря выстраиваемым годами отношениям с международными партнерами. "Несмотря на все невзгоды последних двух лет, экономическая система продемонстрировала достаточную устойчивость и признаки дальнейшего подъема", - заключил госсекретарь.