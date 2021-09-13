Опрос: россияне считают программистов домоседами и геймерами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (79%) считают, что в профессии программиста преобладают мужчины, которые любят проводить свободное время дома и тратить его на компьютерные игры, а не спорт. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении ТАСС), проведенного Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").

Исследование посвящено тому, какими россияне видят людей, работающих в IT-профессии, и приурочено ко Дню программиста 13 сентября. Так, опрос показал, что 82% респондентов считают, что у программистов интересная работа и им приходится перерабатывать (68%). При этом свое свободное время они проводят дома (такой ответ дали 63%), играя в компьютерные игры (71%). Только менее трети респондентов (30%) отметили, что программисты занимаются спортом.

Несмотря на это, менее половины опрошенных (48%) считают, что большинство программистов интроверты, а меньше трети (27%) полагают, что представители этой профессии - это одинокие люди. С утверждением о том, что программисты не спешат вступать в брак, согласны всего 38% опрошенных.

"Стереотип о программистах как о необщительных интровертах в растянутых свитерах плавно уходит в прошлое. Сейчас большинство из них обладают хорошими коммуникационными навыками. С каждым годом женщин в профессии становится больше, но количество мужчин пока все же превалирует", - отметила руководитель направления подбора и адаптации персонала "Мир Plat.Form" (бренд НСПК) Юлия Пузина.

Личный опрос респондентов проводился путем анкетирования, репрезентативная всероссийская выборка составила 1 200 человек.