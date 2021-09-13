В Москве первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 5 млн человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уже 5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, доля вакцинированных жителей старше 60 лет составляет 22%. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения - из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", - сказала Ракова.

Она отметила, что в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве доля людей пожилого возраста очень высока, если сравнивать с другими крупными городами мира. В пике доля людей пожилого возраста в Москве доходила до 26%, тогда как например в Лондоне эта доля составляла всего 13%. По ее словам, чем больше болеет людей старшего возраста, тем больше нагрузка на стационарную сеть - от общего потока госпитализаций минимум 50%, а в среднем 70%, составляют люди пожилые.

"И, к сожалению, три четвертых смертности от ковида составляет именно эта категория людей. И так важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались. Дачный период закончен, и я очень надеюсь, что наши пенсионеры вернутся в Москву, придут в пункты вакцинации в ближайшее время, вакцинируются и получат уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем", - подчеркнула заммэра.

По ее словам, что касается пожилых людей, за которых отвечает город, проживающих в специальных учреждениях, то на сегодняшний день 98% из их не только вакцинированы, но уже ревакцинированы.

"У нас очень ответственные работники социальной сферы. Более 80% всех медицинских и педагогических работников вакцинированы. Социальные работники вообще самые ответственные: на сегодняшний день вакцинированы 86%", - добавила Ракова.