Власти Москвы не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент.

Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.