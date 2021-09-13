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Власти Москвы не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, но они возможны только по желанию и с согласием родителей учеников, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент.

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Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.

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