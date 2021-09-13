Москва передала "Нацимбио" 7,5 т плазмы переболевших для испытаний лекарства

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва принимает активное участие в испытаниях антиковидного иммуноглобулина, разработанного иммунобиологической компанией "Нацимбио", так, столица передала 7,5 т плазмы переболевших коронавирусом для исследований. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы проводим работу с тем, чтобы отрабатывать такой новый препарат, как специфический иммуноглобулин антиковидный. Для его создания используется не просто плазма переболевших, а выделяется именно специфический иммуноглобулин, и это лекарственное средство поступает и применяется [в лечении]. В отличие от плазмы он более безопасный и легкий в применении. На сегодняшний день начата третья фаза испытаний этого препарата", - сказала Ракова.

По ее словам, Москва передала "Нацимбио" 7,5 т плазмы переболевших ковидом и получила 900 пузырьков иммуноглобулина, который теперь активно используется, а специалисты фиксируют результаты в ковидных стационарах.

Заммэра отметила, что в столице стараются следить за тем, как лечат коронавирус во всем мире, и внедрять самые последние наработки, для этого даже был создан свой клинический комитет. По словам Раковой, в городе уже начали применять моноклональные антитела, которые также достаточно широко начинают использоваться в мире. На сегодняшний день в лечении активно обращаются и к плазме крови переболевших - более 17 тыс. пациентов в столице уже получили такое лечение.

"Для них (переболевших коронавирусом - прим. ТАСС) принято решение о проведении специальной углубленной диспансеризации, предполагающей расширенный спектр исследований. Уже все москвичи, которые переболели, могут прийти в павильоны в парках и пройти эту углубленную диспансеризацию. В случае, если в парке будут выявлены какие-то отклонения в показателях здоровья, то дальше они проходят более глубинные исследования уже в поликлиниках, записываются на консультацию к специалистам и получают соответствующее лечение. Примерно 40 тыс. человек уже воспользовались такой опцией и прошли соответствующие исследования ", - добавила Ракова.

В начале апреля Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.