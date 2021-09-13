В Москве объемы плановой медпомощи выросли в 2021 году на 30%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Проблем с оказанием плановой медицинской помощи в Москве на сегодняшний день нет, за семь месяцев 2021 года ее показатели выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если смотреть семь месяцев 2021 года, то объемы плановой помощи выросли на 30% по сравнению с 2020 годом, и всего на 15-20% ниже по сравнению с показателями 2019 года. Если говорить про экстренную помощь, которая не связана с коронавирусом, то ее объемы стабильны. Никаких ограничений не было и быть не может", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве нет проблем с оказанием плановой медицинской помощи. Ее пришлось сократить только в самом начале пандемии - весной прошлого года, но уже через месяц-полтора, когда были запущены временные госпитали, никаких инфраструктурных ограничений по возможности одновременно лечить коронавирус и заниматься плановыми больными в городе не было.

Кроме того, мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о расширении программы модернизации поликлиник. В ближайшее время, по словам заммэра, в нее войдут еще 60 медучреждений. Также в городе ведется обновление больниц - только в прошлом году из капитального ремонта вышло 17 корпусов. На сегодняшний день идет ремонт таких крупных больниц, как Боткинская. Заканчивается ремонт пяти паллиативных корпусов, которые будут в ближайшее время принимать пациентов, а также ремонтируется крупный корпус Морозовской больницы и одно из зданий Первой градской больницы, перечислила заммэра.

"И у нас достаточно масштабная программа по строительству новых медицинских объектов. Это и вторая очередь больницы в Коммунарке на территории Новой Москвы, крупнейший центр онкологической помощи строится - [корпус] больницы имени Логинова. Мы уже близко к концу строительства крупной инфекционной больницы. Еще мы строим пять скоропомощных корпусов по всему городу. Работы ведутся", - добавила Ракова.