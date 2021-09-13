Штормовое предупреждение объявили на острове Парамушир из-за дождя и ветра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели в понедельник объявили на 14 сентября экстренное предупреждение на территории острова Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область) в связи с прогнозируемыми сильным дождем и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в ночь на 14 сентября в Северо-Курильском городском округе (единственный жилой район на острове) прогнозируется сильный дождь (15-49 мм), порывы ветра до 27 м/с.

Циклон, пришедший на Сахалин, принес на остров в выходные дни сильные дожди и ветер, из-за чего на юге произошли селевые оползни. Было нарушено транспортное сообщение, подтоплены некоторые объекты, без водоснабжения остались жители города Макарова. Курильские острова циклон не затрагивал.

Сейчас на Сахалине погода улучшается, вышло солнце, осадков и ветра нет. В Северо-Курильске на Парамушире, наоборот, начались дожди.