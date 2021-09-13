Волонтеры Бурятии собрали за лето на Байкале более 300 тонн мусора

УЛАН-УДЭ, 13 сентября. /ТАСС/. Волонтеры-экологи собрали за прошедшее лето на восточном берегу Байкала, в Бурятии, более 300 тонн мусора. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе общественной организации "Новая энергия".

"За летний сезон проведено четыре "чемпионата" по сбору мусора на Байкале в популярных местах отдыха - в поселках Горячинск, Максимиха, Энхалук, а также в труднодоступном месте - Налимовке, в Прибайкальском районе Бурятии. По итогам акций экоактивисты собрали более 300 тонн мусора", - сообщили в общественной организации.

Основная доля мусора, который оставляют отдыхающие на берегу Байкала, - это пластиковые бутылки, стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков. "Много бутылок от люксовой водки, виски, - пояснили волонтеры. - Самой необычной мусорной "добычей" стали печь, матрацы".

Туризм - одна из ведущих отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, его восточное побережье со множеством теплых заливов и песчаных пляжей. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающих для отдыха на Байкале "дикарями".

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.