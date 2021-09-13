{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 3 декабря 2022 года возможности оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Волонтеры Бурятии собрали за лето на Байкале более 300 тонн мусора
В основном это были пластиковые и стеклянные бутылки
Читать полностью