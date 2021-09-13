Кабмин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 3 декабря 2022 года возможности оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.