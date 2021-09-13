Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд руб. на лесоохрану

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей на охрану лесов от пожаров. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в документе.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в документе.

Доклад на эту тему президент ждет к 1 ноября, далее - ежегодно.

К этому же сроку кабмину было поручено продлить до конца 2022 года мораторий на осуществление плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, "исключив распространение такого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что уже подписал постановление о продлении этого запрета. Глава правительства напомнил, что такая мера в стране действует несколько лет. По его словам, благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тыс. проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, "поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов".

Впервые инициатива такого моратория была выдвинута "Единой Россией" в апреле 2020 года. Правительство ввело его на период до конца 2020 года, а затем продлило на 2021 год.