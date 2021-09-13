В студенческих отрядах из Хабаровского края отработали свыше 800 человек

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Студенческие отряды из Хабаровского края завершили в этом сезоне работу в дальневосточных и других регионах страны, сообщил в понедельник ТАСС командир хабаровского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Владимир Прядко.

"В этом году в студенческих отрядах отработало 815 студентов высших учебных заведений и средних специальных заведений. Студенты работали в Хабаровском крае, на Камчатке, на Сахалине, на Шикотане, в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, в Приморье, в Амурской области - основная масса была задействована на предприятиях Дальневосточного федерального округа", - сказал Прядко. В этом году было трудоустроено на 120 человек больше, поскольку годом ранее из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции студентов на работу не брали в РЖД.

Бойцы студотрядов привлекались к работе в качестве проводников, вожатых в детских оздоровительных лагерях, в медицинских учреждениях, на путине. Некоторые были задействованы на стройках. Так, на острове Шикотан студенты помогали строить новый икорный завод, а в Новом Уренгое работали на объекте "Газпрома". При устройстве студентов на работу соблюдались противокоронавирусные меры. В частности, в проводники и на работу на путине не брали без справки о вакцинации, по другим направлениям требовался ПЦР-тест.

"На будущий сезон планируем увеличить количество предприятий рыбной промышленности - уже вышли на новых работодателей в Хабаровском крае, поскольку студентам интересно работать в своем регионе. Договариваемся с предприятиями строительной сферы, которые пока не очень охотно берут на работу. Планируем развить сервисное направление, ранее работали с одним из гостиничных комплексов на Камчатке, но в этом году не удалось трудоустроить туда студентов из-за строгих требований по COVID-19", - сказал Прядко.