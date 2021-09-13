В тоннелях Петербургского метрополитена запустили скоростной мобильный интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет для пользователей мобильных сетей покрыл тоннели Петербургского метрополитена. Соединение 4G в подземке обеспечено в рамках совместного проекта операторов связи "Билайн" и МТС, сообщила пресс-служба ПАО "Вымпелком".

"Проект реализован согласно подписанному соглашению о совместном строительстве инфраструктуры. По этому соглашению "Билайн" построил сеть на Кировско-Выборгской и Невско-Василеостровской линиях, МТС обеспечила покрытие на Московско-Петроградской и Правобережной линиях. В результате обмена доступом к построенным участкам клиенты операторов пользуются сервисами мобильной связи в перегонах метро протяженностью 185 км", - говорится в сообщении.

На данный момент пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным интернет-соединением в тоннелях четырех из пяти линий Петербургского метрополитена. Оборудование устанавливалось в партнерстве с китайской компанией Huawei, его мощности позволяют после разрешения перейти на стандарт 5G. Сейчас пользователи сети в метро могут использовать технологию VoLTE (Voice over LTE), обеспечивающую высокое качество передачи голоса, а также позволяющую одновременно разговаривать и пользоваться мобильным 4G.

До начала проекта по созданию сети в тоннелях сервисами операторов были покрыты все станции, вестибюли, эскалаторы и переходы Петербургского метрополитена.