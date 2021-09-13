Классы в 18 школах Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за ковида

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Классы в 18 школах Новосибирской области переведены на дистанционное обучение из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на оперативном совещании в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук.

"По заболеваемости [коронавирусной инфекцией]: в школах у нас 31 заболевший, 24 ребенка, семь сотрудников. 18 классов в целом по области переведены на дистанционное обучение в 18 школах в связи с заболеванием. По садам - 32 заболевших дошкольника, 27 детей и пять работников", - сказал он.

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в регионе снизилась на 1% и составила 1 175 случаев. Средний темп прироста за неделю также снизился и составил 0,28%, однако в регионе вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил начать подавать тепло в соцучреждения, чтобы не допустить рост заболеваемости среди детей.

"Ситуация понятная, каждый год мы такие решения принимаем. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, продолжится холодная погода. Наступает 15 сентября - условная дата начала отопительного сезона. Необходимо уже на этой неделе принимать решение о подаче отопления в социально значимые объекты, в первую очередь в детские сады и школы, для того чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах. Такие решения принимайте самостоятельно, будьте готовы к началу отопительного сезона", - сказал Травников во время оперативного совещания.