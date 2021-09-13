В России создали первый Центр правовой помощи в цифровой среде

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый Центр правовой помощи в цифровой среде создан в России, его эксперты будут бесплатно помогать в судах россиянам, которые стали жертвами незаконного использования персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору.

"Задача центра - отстаивать права и интересы россиян при нарушениях и незаконных действиях с использованием их персональных данных. В том числе специалисты будут защищать право на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации гражданина в цифровой среде", - сказали в пресс-службе.

Центр создается как самостоятельное структурное подразделение "Главного радиочастотного центра". Его возглавит первый заместитель гендиректора ГРЧЦ Людмила Куровская.

Эксперты центра начнут рассматривать обращения граждан уже в этом году. Они будут заниматься юридическим консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления, представлением потерпевшего в суде и другими аспектами защиты интересов.