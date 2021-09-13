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Пандемия COVID-19

В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса

Лица, не получившие вакцину, не смогут посещать торговые центры и непродовольственные магазины, учреждения общепита и публичные мероприятия

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы ввели с понедельника жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать население сделать прививку.

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Согласно решению кабмина, принятому 11 августа, лица, не получившие так называемый паспорт возможностей, с понедельника не смогут посещать торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, все непродовольственные магазины. Им не будет предоставляться ряд услуг, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия. Непривившиеся могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь паспорт возможностей.

Этот документ (введен в июле) в электронном или бумажном варианте может быть выдан привившимся, а также переболевшим, если медицинский тест покажет достаточное количество антител. Те, кто не желает делать прививку, может получить это свидетельство, пройдя тест на коронавирус. В государственных пунктах его больше для таких лиц не делают. В частных лабораториях это стоит от €22 до €60. Тест, однако, считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется с учетом этого временного интервала регулярно.

Первоначально правительство намеревалось запретить невакцинированным гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения, за исключением случаев, когда необходима экстренная врачебная помощь. Однако эти меры не были приняты. Как отметила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, предоставление базовых услуг должно быть гарантировано и без паспорта возможностей.

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ЛитваПандемия COVID-19
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